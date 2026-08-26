DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Brenntag SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 54,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Brenntag SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,471 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 121,91 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 25.08.2026 auf 60,74 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 12,19 Prozent gleich.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,87 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at