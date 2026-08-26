Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Brenntag SE-Anlage unter der Lupe 26.08.2026 10:03:29

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Brenntag SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 54,14 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Brenntag SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 18,471 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 121,91 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 25.08.2026 auf 60,74 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 12,19 Prozent gleich.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,87 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
07:02 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
14.08.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Brenntag Halten DZ BANK
13.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 60,20 -0,36% Brenntag SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich abwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich kaum. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen