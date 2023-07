DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Brenntag SE-Investment eingefahren

Am 26.07.2013 wurde das Brenntag SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Brenntag SE-Papier an diesem Tag bei 40,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Brenntag SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 245,902 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.07.2023 16 991,80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,92 Prozent erhöht.

Brenntag SE war somit zuletzt am Markt 10,62 Mrd. Euro wert. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Brenntag SE-Anteilsschein bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at