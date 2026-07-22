DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Anlegern gebracht.

Das Brenntag SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Brenntag SE-Anteile an diesem Tag 45,91 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 217,817 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie auf 58,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 663,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,64 Prozent gesteigert.

Brenntag SE wurde am Markt mit 8,39 Mrd. Euro bewertet. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Brenntag SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at