DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Brenntag SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Brenntag SE-Papier an diesem Tag bei 43,31 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Brenntag SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,089 Brenntag SE-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.06.2026 1 235,28 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,50 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 235,28 EUR, was einer positiven Performance von 23,53 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 7,76 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 fand der erste Handelstag der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Brenntag SE-Anteils bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at