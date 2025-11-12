Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Brenntag SE-Anlage
|
12.11.2025 10:03:49
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren gekostet
Das Brenntag SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,52 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Brenntag SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,061 Brenntag SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,07 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 11.11.2025 auf 47,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,93 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 6,71 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie belief sich damals auf 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
15:58
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)