DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren gekostet

Das Brenntag SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,52 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Brenntag SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,061 Brenntag SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,07 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 11.11.2025 auf 47,10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,93 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 6,71 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at