DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Brenntag SE gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Brenntag SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 68,98 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, befänden sich nun 1,450 Brenntag SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie auf 55,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81,04 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 18,96 Prozent.

Insgesamt war Brenntag SE zuletzt 8,10 Mrd. Euro wert. Das Brenntag SE-IPO fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Anteils auf 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at