DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Brenntag SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 73,48 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,361 Brenntag SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 59,28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,68 EUR wert. Mit einer Performance von -19,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE belief sich zuletzt auf 8,61 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at