DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Brenntag SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 07.10.2021 wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 81,68 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Brenntag SE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,243 Brenntag SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (60,86 EUR), wäre das Investment nun 745,10 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 25,49 Prozent.

Zuletzt verbuchte Brenntag SE einen Börsenwert von 8,57 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Das Brenntag SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at