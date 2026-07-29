Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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Brenntag SE-Anlage 29.07.2026 10:03:44

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Brenntag SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Brenntag SE-Anteile betrug an diesem Tag 56,50 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,770 Brenntag SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 60,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 8,56 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Brenntag SE-Anteils lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brenntag

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