DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Brenntag SE-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 54,88 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,222 Brenntag SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 277,70 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 31.10.2023 auf 70,12 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,77 Prozent angewachsen.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,05 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 fand der erste Handelstag des Brenntag SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Brenntag SE-Aktie bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

