DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.05.2016 wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 48,42 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,065 Brenntag SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 57,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,81 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,81 Prozent.

Brenntag SE war somit zuletzt am Markt 8,24 Mrd. Euro wert. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Brenntag SE-Aktie bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at