Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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Frühe Anlage 09.09.2026 10:03:55

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Brenntag SE-Aktien gewesen.

Am 09.09.2021 wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 85,46 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,170 Brenntag SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.09.2026 72,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,80 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 27,69 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Brenntag SE belief sich zuletzt auf 8,80 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie ging am 29.03.2010 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des Brenntag SE-Papiers bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brenntag

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