Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Lukratives Brenntag SE-Investment?
|
11.03.2026 10:03:51
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 11.03.2025 wurde das Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 64,40 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,528 Brenntag SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 45,33 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 703,88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29,61 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 6,54 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Brenntag SE-Anteils bei 51,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
