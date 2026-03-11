Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Brenntag SE-Investment? 11.03.2026 10:03:51

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 11.03.2025 wurde das Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 64,40 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 15,528 Brenntag SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 45,33 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 703,88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 29,61 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 6,54 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Brenntag SE-Anteils bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten