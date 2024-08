DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Brenntag SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 85,72 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,666 Brenntag SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,74 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 743,58 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,64 Prozent verringert.

Brenntag SE war somit zuletzt am Markt 9,36 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Anteils fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Brenntag SE-Papiers lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at