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Lukrative Brenntag SE-Anlage? 13.05.2026 10:04:04

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Brenntag SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,24 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, befänden sich nun 13,116 Brenntag SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 62,02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 813,48 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 813,48 EUR entspricht einer negativen Performance von 18,65 Prozent.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,08 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 fand der erste Handelstag der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Brenntag SE-Papier bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brenntag

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