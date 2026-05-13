Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Lukrative Brenntag SE-Anlage?
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13.05.2026 10:04:04
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,24 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, befänden sich nun 13,116 Brenntag SE-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 62,02 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 813,48 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 813,48 EUR entspricht einer negativen Performance von 18,65 Prozent.
Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,08 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 fand der erste Handelstag der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Brenntag SE-Papier bei 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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