DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Brenntag SE-Investment verlieren können.

Die Brenntag SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82,74 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,086 Brenntag SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 59,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 721,05 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 721,05 EUR, was einer negativen Performance von 27,89 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Brenntag SE betrug jüngst 8,41 Mrd. Euro. Brenntag SE-Papiere wurden am 29.03.2010 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Brenntag SE-Anteils lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at