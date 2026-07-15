Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Profitable Brenntag SE-Anlage?
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15.07.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht
Die Brenntag SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82,74 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,086 Brenntag SE-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.07.2026 auf 59,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 721,05 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 721,05 EUR, was einer negativen Performance von 27,89 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Brenntag SE betrug jüngst 8,41 Mrd. Euro. Brenntag SE-Papiere wurden am 29.03.2010 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Brenntag SE-Anteils lag damals bei 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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