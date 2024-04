DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Brenntag SE-Aktie 76,76 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,303 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,23 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 16.04.2024 auf 75,40 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 1,77 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Brenntag SE eine Börsenbewertung in Höhe von 10,41 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Brenntag SE-Papiers bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at