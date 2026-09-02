DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 74,70 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,869 Brenntag SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 374,83 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 01.09.2026 auf 62,56 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,25 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Brenntag SE eine Börsenbewertung in Höhe von 9,07 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Papiere an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Damals wurde der erste Kurs eines Brenntag SE-Anteils bei 51,10 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at