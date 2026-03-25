DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Brenntag SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 71,50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1,399 Brenntag SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.03.2026 auf 55,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,85 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Brenntag SE eine Marktkapitalisierung von 7,96 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Anteils fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at