Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Performance im Blick
|
12.02.2026 10:03:36
DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,54 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 326,788 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerzbank-Aktie auf 34,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 840,52 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 358,41 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Commerzbank eine Marktkapitalisierung von 39,76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Commerzbank-Papiers auf 38,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26