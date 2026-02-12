Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Performance im Blick 12.02.2026 10:03:36

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,54 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 326,788 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerzbank-Aktie auf 34,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 840,52 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 358,41 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Commerzbank eine Marktkapitalisierung von 39,76 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Commerzbank-Papiers auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

