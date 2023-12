DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Commerzbank-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Commerzbank-Papiers betrug an diesem Tag 6,64 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,067 Commerzbank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 163,55 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Papiers am 13.12.2023 auf 10,86 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 63,55 Prozent.

Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 13,44 Mrd. Euro beziffert. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Commerzbank-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at