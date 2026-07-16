DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Commerzbank-Aktie statt. Der Schlusskurs der Commerzbank-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,05 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 9,050 Commerzbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.07.2026 auf 38,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 344,16 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 244,16 Prozent gesteigert.

Commerzbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,01 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Commerzbank-Anteils belief sich damals auf 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at