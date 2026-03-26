Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Commerzbank-Anlage 26.03.2026 10:03:29

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Commerzbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 26.03.2023 wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Commerzbank-Papier 8,88 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 126,380 Commerzbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 36 483,44 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Papiers am 25.03.2026 auf 32,39 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 264,83 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Commerzbank zuletzt 36,52 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Commerzbank-Papier bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbank

mehr Analysen
17.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Commerzbank Hold Warburg Research
16.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
16.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 31,62 -2,23% Commerzbank

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

