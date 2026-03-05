Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Lukratives Commerzbank-Investment? 05.03.2026 10:03:31

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Commerzbank-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Commerzbank-Papier an diesem Tag 5,51 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 1 815,541 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58 278,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 482,79 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Commerzbank betrug jüngst 35,70 Mrd. Euro. Commerzbank-Papiere wurden am 05.06.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Commerzbank-Aktie lag damals bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

