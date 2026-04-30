Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Lohnende Commerzbank-Investition? 30.04.2026 10:03:37

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Commerzbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Commerzbank-Aktie bei 5,49 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 182,116 Commerzbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (35,45 EUR), wäre das Investment nun 6 456,02 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 545,60 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Commerzbank betrug jüngst 40,00 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Commerzbank-Papiers auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Commerzbank

mehr Analysen
21.04.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 Commerzbank Overweight Barclays Capital
16.04.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Commerzbank Halten DZ BANK
17.03.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
