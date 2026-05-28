DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 28.05.2021 wurde die Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Commerzbank-Aktie bei 6,62 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 510,802 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerzbank-Aktie auf 36,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55 446,44 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 55 446,44 EUR, was einer positiven Performance von 454,46 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank belief sich zuletzt auf 41,39 Mrd. Euro. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die Commerzbank-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at