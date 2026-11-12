Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Rentabler Commerzbank-Einstieg? 12.11.2026 10:03:23

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Commerzbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,95 EUR wert. Bei einem Commerzbank-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 439,678 Commerzbank-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57 817,45 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 11.11.2026 auf 40,16 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 478,17 Prozent.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich zuletzt auf 43,42 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein Commerzbank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Commerzbank AG

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