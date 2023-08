DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Commerzbank-Investition eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerzbank-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.08.2022 wurde die Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Commerzbank-Aktie an diesem Tag bei 6,88 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,543 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.08.2023 auf 9,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,32 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 45,32 Prozent.

Commerzbank wurde am Markt mit 12,47 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at