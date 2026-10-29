Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Lohnender Commerzbank-Einstieg? 29.10.2026 10:03:33

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Commerzbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Commerzbank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Commerzbank-Aktie bei 31,11 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Commerzbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,214 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,02 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,02 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Commerzbank zuletzt 41,03 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Commerzbank-Papiers fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Commerzbank-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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