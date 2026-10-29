Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Lohnender Commerzbank-Einstieg?
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29.10.2026 10:03:33
DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Commerzbank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Commerzbank-Aktie bei 31,11 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Commerzbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,214 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 37,96 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,02 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 22,02 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Commerzbank zuletzt 41,03 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Commerzbank-Papiers fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Commerzbank-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Commerzbank
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|37,61
|-1,98%
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