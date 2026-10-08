Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Langfristige Investition 08.10.2026 10:03:23

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Commerzbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Commerzbank-Papier letztlich bei 10,37 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,648 Commerzbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 372,02 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 07.10.2026 auf 38,56 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 272,02 Prozent.

Zuletzt verbuchte Commerzbank einen Börsenwert von 43,28 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines Commerzbank-Anteils bei 38,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
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