DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerzbank-Aktie Investoren gebracht.

Die Commerzbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Commerzbank-Aktie an diesem Tag 5,45 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investierten, hätten nun 183,554 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 055,80 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 22.07.2026 auf 38,44 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +605,58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Commerzbank eine Marktkapitalisierung von 42,56 Mrd. Euro. Commerzbank-Papiere wurden am 05.06.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Commerzbank-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at