Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Frühe Anlage 16.04.2026 10:03:28

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Commerzbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,16 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 431,779 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2026 auf 35,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 237,48 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 52,37 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich jüngst auf 39,73 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Der erste festgestellte Kurs eines Commerzbank-Anteils lag damals bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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