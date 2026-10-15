Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Langfristige Performance
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15.10.2026 10:03:22
DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Commerzbank-Papier bei 6,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 163,908 Commerzbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 38,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 243,24 EUR wert. Mit einer Performance von +524,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank belief sich zuletzt auf 41,74 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Commerzbank-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|37,83
|-0,32%
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