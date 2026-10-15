Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Langfristige Performance 15.10.2026 10:03:22

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Commerzbank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Commerzbank-Papier bei 6,10 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 163,908 Commerzbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 38,09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 243,24 EUR wert. Mit einer Performance von +524,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank belief sich zuletzt auf 41,74 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das Commerzbank-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
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