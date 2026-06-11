Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Langfristige Anlage
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11.06.2026 10:03:36
DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor einem Jahr verdient
Am 11.06.2025 wurden Commerzbank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Commerzbank-Anteile bei 27,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36,179 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 10.06.2026 1 310,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,04 Prozent vermehrt.
Commerzbank wurde am Markt mit 41,68 Mrd. Euro bewertet. Das Commerzbank-IPO fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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