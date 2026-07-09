DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Commerzbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Commerzbank-Aktie bei 30,08 EUR. Bei einem Commerzbank-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 332,447 Commerzbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.07.2026 12 436,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,41 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,37 Prozent gesteigert.

Commerzbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,16 Mrd. Euro. Commerzbank-Papiere wurden am 05.06.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at