Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Lukrative Continental-Investition?
|
18.02.2026 10:04:02
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Continental-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,866 Continental-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 136,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,12 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,43 Prozent zugenommen.
Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
17.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
17.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
12.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|72,70
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.