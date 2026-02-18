Continental Aktie

Lukrative Continental-Investition? 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Continental-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Continental-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,866 Continental-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 136,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,12 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,43 Prozent zugenommen.

Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

06.02.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
03.02.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Continental Buy UBS AG
28.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
