DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Continental-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Continental-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,59 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,866 Continental-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 136,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73,12 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,43 Prozent zugenommen.

Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at