Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Rentable Continental-Investition?
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12.08.2026 10:04:01
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren
Das Continental-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 50,86 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, befänden sich nun 19,663 Continental-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Continental-Papiers auf 68,84 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 353,57 EUR wert. Damit wäre die Investition 35,36 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Continental zuletzt 13,61 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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