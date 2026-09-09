Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Anlage unter der Lupe
|
09.09.2026 10:03:55
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingefahren
Am 09.09.2023 wurde das Continental-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Continental-Anteile bei 50,22 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 199,126 Continental-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 71,18 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14 173,82 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,74 Prozent angewachsen.
Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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