Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Lukrativer Continental-Einstieg?
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15.04.2026 10:04:18
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Continental-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 49,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 204,069 Continental-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 252,24 EUR, da sich der Wert eines Continental-Anteils am 14.04.2026 auf 64,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 32,52 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Continental belief sich zuletzt auf 12,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Continental
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