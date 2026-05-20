DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Continental-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Continental eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Continental-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 52,01 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,226 Continental-Papiere. Die gehaltenen Continental-Aktien wären am 19.05.2026 1 263,13 EUR wert, da der Schlussstand 65,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,31 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Continental belief sich zuletzt auf 13,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at