Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Investment im Blick
|
16.09.2026 10:03:41
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Continental-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Continental-Aktie bei 72,14 EUR. Bei einem Continental-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,386 Continental-Aktien. Die gehaltenen Continental-Papiere wären am 15.09.2026 95,04 EUR wert, da der Schlussstand 68,56 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 4,96 Prozent.
Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,92 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
15.09.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
15.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
15.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11.09.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt mittags zu (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
10.09.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)