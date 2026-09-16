DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Continental eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Continental-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Continental-Aktie bei 72,14 EUR. Bei einem Continental-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,386 Continental-Aktien. Die gehaltenen Continental-Papiere wären am 15.09.2026 95,04 EUR wert, da der Schlussstand 68,56 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 4,96 Prozent.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at