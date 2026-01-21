Continental Aktie

Continental-Performance im Blick 21.01.2026 10:04:21

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Continental-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Continental-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Continental-Aktie an diesem Tag bei 51,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 195,225 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,90 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 670,13 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,70 Prozent zugenommen.

Continental wurde am Markt mit 13,15 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Continental

09:23 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:02 Continental Equal Weight Barclays Capital
06:21 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Continental AG 65,70 -0,12% Continental AG

