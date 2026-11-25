Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Investition
|
25.11.2026 10:03:42
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Continental-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Continental-Anteile bei 64,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 15,470 Continental-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 68,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 064,05 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,40 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Continental zuletzt 14,20 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
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