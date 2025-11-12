DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Continental-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Continental-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Continental-Anteile an diesem Tag 72,98 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 137,030 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Continental-Papiere wären am 11.11.2025 8 750,70 EUR wert, da der Schlussstand 63,86 EUR betrug. Mit einer Performance von -12,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Continental belief sich zuletzt auf 13,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at