Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Lukratives Continental-Investment?
|
08.07.2026 10:03:40
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Continental-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 172,041 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 538,38 EUR, da sich der Wert einer Continental-Aktie am 07.07.2026 auf 72,88 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 25,38 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Continental belief sich jüngst auf 14,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.07.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.07.26
|Deal fix: Continental trennt sich von ContiTech - Aktie leichter (finanzen.at)
|
06.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
06.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
06.07.26
|ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Continental auf 'Hold' - Gewinnmitnahmen (dpa-AFX)
|
06.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|70,98
|-2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.