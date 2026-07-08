DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in Continental-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Continental-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 58,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 172,041 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 538,38 EUR, da sich der Wert einer Continental-Aktie am 07.07.2026 auf 72,88 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 25,38 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Continental belief sich jüngst auf 14,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at