Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Profitable Continental-Investition?
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29.07.2026 10:03:44
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren bedeutet
Am 29.07.2016 wurde die Continental-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Continental-Papier an diesem Tag 127,46 EUR wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Continental-Aktie investierten, hätten nun 78,454 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 659,67 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 28.07.2026 auf 72,14 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,40 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Continental belief sich zuletzt auf 14,18 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Continental
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