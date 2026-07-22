Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Lohnendes Continental-Investment?
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22.07.2026 10:04:24
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Continental-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,82 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,850 Continental-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 71,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 923,11 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 14,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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