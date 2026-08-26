Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Investmentbeispiel
|
26.08.2026 10:03:29
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Continental-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 128,21 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,780 Continental-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 69,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 54,44 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 45,56 Prozent.
Jüngst verzeichnete Continental eine Marktkapitalisierung von 13,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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