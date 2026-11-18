Bei einem frühen Investment in Continental-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Continental-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115,46 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,866 Continental-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 61,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,51 Prozent.

Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at