Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Lukrative Continental-Anlage?
|
18.11.2026 10:03:19
DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 10 Jahren bedeutet
Die Continental-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115,46 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,866 Continental-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 61,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38,51 Prozent.
Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AG
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Outperform' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
|
18.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
16.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
11.11.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
11.11.26
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|72,72
|0,17%