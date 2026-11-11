Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Continental-Performance im Blick 11.11.2026 10:03:54

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Continental von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Continental-Aktie gebracht.

Die Continental-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Continental-Papier bei 78,97 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 126,630 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 307,28 EUR, da sich der Wert einer Continental-Aktie am 10.11.2026 auf 73,50 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,93 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Continental jüngst 14,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Continental

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